Cadavere decapitato

Pamela Genini, i carabinieri cercano le immagini del loculo prima della profanazione

Appello dei militari a consegnare foto o video

01 Mag 2026 - 14:24
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Pur avendo scandagliato ogni possibile movente, rimangono un  vero e proprio rebus le indagini sulla decapitazione del cadavere di Pamela Genini, la giovane uccisa con 76 fendenti di coltello dall'ex compagno Luca Soncin. Così l'ultima svolta investigativa dei carabinieri è che qualche indizio possa arrivare dalle immagini del loculo temporaneo dove era stato tumulata la salma prima della profanazione, nel cimitero di Strozza, nella Bergamasca.

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Si cercano fotografie ma anche video e così confidando sul senso civico, i militari dell'Arma del comando provinciale di Bergamo, hanno fatto un appello, affinché chiunque disponga di immagini, le consegni agli investigatori: la speranza è che questo possa aiutare in qualche modo all'individuazione dei responsabili della profanazione. Anche un indizio che può sembrare apparentemente marginale potrebbe rivelarsi utile e decisivo a risolvere il caso.

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