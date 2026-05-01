Pamela Genini, i carabinieri cercano le immagini del loculo prima della profanazione

Pur avendo scandagliato ogni possibile movente, rimangono un vero e proprio rebus le indagini sulla decapitazione del cadavere di Pamela Genini, la giovane uccisa con 76 fendenti di coltello dall'ex compagno Luca Soncin. Così l'ultima svolta investigativa dei carabinieri è che qualche indizio possa arrivare dalle immagini del loculo temporaneo dove era stato tumulata la salma prima della profanazione, nel cimitero di Strozza, nella Bergamasca.