Pamela Genini, la mamma contro l’ex: "Non capisco perché continui a dire bugie su mia figlia"
Lo sfogo della donna, in diretta, a "Dentro la Notizia": "Sono sconvolta da tutto ciò che ha detto"
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"Sono sconvolta da tutto ciò che ha detto. Non riesco a capire cosa voglia da noi e perché continui ad andare in televisione a raccontare bugie". Con queste parole, Una Smirnova, la madre di Pamela Genini - la modella di 29 anni uccisa a coltellate da Gianluca Soncin lo scorso ottobre a Milano - commenta a "Dentro la Notizia" le recenti dichiarazioni di Francesco Dolci, ex fidanzato della figlia.
La donna appare provata e profondamente irritata da quanto ascoltato nelle ultime settimane. "Se davvero sa qualcosa, perché non viene da noi o non va dai carabinieri?", si domanda, sottolineando come le affermazioni dell'uomo, a suo giudizio, non abbiano fondamento.
"Sono vere e proprie diffamazioni, sia nei confronti di Pamela che nei nostri", aggiunge, spiegando di non riuscire a comprendere le motivazioni che spingerebbero Dolci a esporsi pubblicamente.
La donna ha mostrato all'inviata della trasmissione diversi messaggi della figlia, nei quali la giovane avrebbe espresso il desiderio di prendere le distanze da Dolci. In quelle conversazioni, la modella avrebbe scritto di non apprezzarlo "né dentro né fuori".