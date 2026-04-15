Pamela Genini, la mamma contro l’ex: "Non capisco perché continui a dire bugie su mia figlia"

"Sono sconvolta da tutto ciò che ha detto. Non riesco a capire cosa voglia da noi e perché continui ad andare in televisione a raccontare bugie". Con queste parole, Una Smirnova, la madre di Pamela Genini - la modella di 29 anni uccisa a coltellate da Gianluca Soncin lo scorso ottobre a Milano - commenta a "Dentro la Notizia" le recenti dichiarazioni di Francesco Dolci, ex fidanzato della figlia.