Pamela Genini è stata uccisa con 76 coltellate. È l'ultimo particolare agghiacciante che emerge dalla relazione finale dell'autopsia, depositata di recente, dopo che i primi esiti avevano parlato di circa 30 fendenti. A togliere la vita alla modella 29enne, la sera del 14 ottobre scorso a Milano, è stato l'ex fidanzato, il 53enne Gianluca Soncin per il quale la procura ha richiesto il rito abbreviato. A Soncin vengono contestati l'omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata. Esclusa invece l'aggravante dello stalking che era stata contestata nell'ordinanza di custodia cautelare.