Pamela Genini, a "Quarto Grado" le immagini della bara profanata

"Sono arrivati i carabinieri per rilevare le impronte sulla bara di Pamela", aggiunge Dadda, sottolineando la gravità dell’accaduto e l’impatto emotivo che ha avuto su tutti coloro che hanno assistito alle operazioni. Un episodio che aggiunge ulteriore dolore a una vicenda già segnata da una violenza estrema e che ora apre nuovi interrogativi sulle motivazioni e sull’identità di chi ha compiuto un gesto tanto macabro.