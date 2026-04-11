Pamela Genini, a "Quarto Grado" le immagini della bara profanata
La trasmissione mostra, in esclusiva, i tagli netti sula feretro e la vite fuori sede
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Tagli netti, precisi, e una vite fuori sede: così si presenta la bara di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a coltellate dall’ex compagno Gianluca Soncin lo scorso ottobre a Milano.
Le immagini, mostrate in esclusiva da "Quarto Grado", documentano lo stato del feretro dopo la profanazione della tomba, avvenuta nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Un gesto inquietante, culminato nel trafugamento della testa della giovane donna.
A raccontare lo sconcerto di fronte a quella scena è Viviano Dadda, titolare delle onoranze funebri che si sono occupate della sepoltura. "Ci siamo accorti subito che qualcosa non andava. Non avevo mai visto una cosa del genere", spiega, ancora turbato. La cassa, ora sotto sequestro, è stata prelevata e portata in deposito per consentire agli investigatori di effettuare i rilievi necessari.
"Sono arrivati i carabinieri per rilevare le impronte sulla bara di Pamela", aggiunge Dadda, sottolineando la gravità dell’accaduto e l’impatto emotivo che ha avuto su tutti coloro che hanno assistito alle operazioni. Un episodio che aggiunge ulteriore dolore a una vicenda già segnata da una violenza estrema e che ora apre nuovi interrogativi sulle motivazioni e sull’identità di chi ha compiuto un gesto tanto macabro.