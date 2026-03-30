Pamela Genini, l’appello della madre dopo la profanazione del corpo: "Aiuteci a ritrovarla, non viviamo più"

"Il nostro desiderio più grande, in questa Settimana Santa, è che queste persone abbiano un risveglio di coscienza e ci aiutino a ritrovarla", continua la donna. "La speranza è che spunti fuori qualcosa, che qualcuno parli. Spero che chi ha fatto questo gesto terribile possa pentirsi, anche se è difficile immaginarlo".