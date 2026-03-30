Pamela Genini, l’appello della madre dopo la profanazione del corpo: "Aiuteci a ritrovarla, non viviamo più"
La donna parla con l’inviata di "Dentro la Notizia": "Non abbiamo più la forza di aspettare"
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"È un dolore che non lascia vivere me e i miei familiari. Vi prego, aiutateci a ritrovarla: non possiamo più andare avanti così, non abbiamo più la forza di aspettare". È un appello disperato quello lanciato ai microfoni di "Dentro la notizia" da Una, madre di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre dall’ex compagno, il cinquantaduenne Gianluca Soncin, che le ha inferto 24 coltellate.
A rendere ancora più drammatica una vicenda già segnata dalla violenza, quanto accaduto nei giorni scorsi: lunedì 23 marzo, infatti, il feretro della giovane è stato aperto, il corpo profanato e la testa sottratta. Un gesto che ha gettato la famiglia in uno stato di sgomento e angoscia ancora più profondo, trasformando il lutto in un incubo senza fine.
"Stiamo vivendo un dolore continuo, come se a una tragedia se ne aggiungesse subito un’altra. Non so come fare ad andare avanti senza poter seppellire mia figlia", continua la donna, che - in questi giorni antecedenti la Pasqua - affida le sue speranze a un gesto di umanità da parte di chi sa o ha visto qualcosa.
"Il nostro desiderio più grande, in questa Settimana Santa, è che queste persone abbiano un risveglio di coscienza e ci aiutino a ritrovarla", continua la donna. "La speranza è che spunti fuori qualcosa, che qualcuno parli. Spero che chi ha fatto questo gesto terribile possa pentirsi, anche se è difficile immaginarlo".