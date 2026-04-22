Corpo Pamela Genini decapitato, l’ex fidanzato Dolci: "Sono felice che abbiano identificato la figura nel video"
L'uomo a "Mattino Cinque" ha inoltre ribadito la paura che la testa profanata si trovi nel suo giardino a causa delle numerose violazioni di domicilio
© Da video
Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini - la modella 29enne uccisa con 76 coltellate da Gianluca Soncin, l'ex fidanzato per il quale la procura ha richiesto il rito abbreviato - è intervenuto a "Mattino Cinque" per commentare l'identificazione di una figura ripresa da una telecamera vicino al cimitero da cui lo scorso marzo è stato profanato e decapitato il corpo della vittima di femminicidio.
"Sono contento - le parole di Dolci - bisogna individuare anche le altre persone perché si parla di più persone". "Mi hanno detto che sono solo figure - ha aggiunto l'uomo - io riporto quanto mi è stato riferito, si tratta di immagini di più persone sfocate".
Francesco Dolci ha poi parlato della denuncia che ha presentato per violazione di domicilio. "Si tratta di una serie di violazioni - ha specificato - un tentativo di effrazione si è verificato una notte, fortunatamente ero sveglio, un'altra volta sono intervenuti i carabinieri in questa casa abbandonata, avrò ricevuto almeno quindici o venti violazioni di domicilio".
A causa di queste numerose violazioni, l'uomo ha poi ribadito il timore che la testa del corpo profanato di Pamela Genini possa trovarsi nel suo giardino: "C'è un video di giorno 22 marzo in cui si vedono persone scavalcare la recinzione ed entrare, il video è già in mano agli inquirenti dal 23 marzo, giorno in cui sono andato in caserma e dopo al cimitero".