Corpo Pamela Genini decapitato, l’ex fidanzato Dolci: "Sono felice che abbiano identificato la figura nel video"

Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini - la modella 29enne uccisa con 76 coltellate da Gianluca Soncin, l'ex fidanzato per il quale la procura ha richiesto il rito abbreviato - è intervenuto a "Mattino Cinque" per commentare l'identificazione di una figura ripresa da una telecamera vicino al cimitero da cui lo scorso marzo è stato profanato e decapitato il corpo della vittima di femminicidio.

"Sono contento - le parole di Dolci - bisogna individuare anche le altre persone perché si parla di più persone". "Mi hanno detto che sono solo figure - ha aggiunto l'uomo - io riporto quanto mi è stato riferito, si tratta di immagini di più persone sfocate".