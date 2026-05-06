Pamela Genini, la madre sulla notizia di Dolci indagato: "Il cerchio si stringe"

In collegamento con "Dentro la Notizia" i genitori di Pamela Genini - la modella di 29 anni uccisa a coltellate da Gianluca Soncin lo scorso ottobre a Milano - commentano la notizia di Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sulla asportazione dal feretro nel cimitero di Strozza della testa.
"Spero che gli inquirenti riescano a trarne vantaggio per risalire e ritrovare così i resti di Pamela, per poterle dare la pace eterna. Questa è l'unica cosa che posso dire. Confidiamo negli inquirenti e nelle ricerche, a questo punto il cerchio si stringe" ha detto la donna a Gianluigi Nuzzi. "Speriamo riescano a trarne vantaggio" ha ribadito in conclusione la donna che non avrebbe mai creduto alle parole dell'ex di sua figlia Francesco Dolci.
Durante il collegamento in diretta con il programma di Canale 5, la giornalista Ilaria Dalle Palle ha rilevato che il pubblico ministero Giancarlo Mancusi e gli inquirenti, dopo l'interrogatorio, si stavano recando nella casa dei genitori di Francesco Dolci per una perquisizione.