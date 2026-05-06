Pamela Genini, la madre sulla notizia di Dolci indagato: "Il cerchio si stringe"

"Spero che gli inquirenti riescano a trarne vantaggio per risalire e ritrovare così i resti di Pamela, per poterle dare la pace eterna. Questa è l'unica cosa che posso dire. Confidiamo negli inquirenti e nelle ricerche, a questo punto il cerchio si stringe" ha detto la donna a Gianluigi Nuzzi. "Speriamo riescano a trarne vantaggio" ha ribadito in conclusione la donna che non avrebbe mai creduto alle parole dell'ex di sua figlia Francesco Dolci.