Pamela Genini, i video di Francesco Dolci al cimitero

Il secondo video è del 23 marzo, lo stesso giorno in cui gli addetti delle pompe funebri avrebbero scoperto la profanazione. Quel pomeriggio Dolci sarebbe entrato nel cimitero da solo e si sarebbe diretto direttamente verso la lapide dell'ex. Dopo circa dieci secondi avrebbe estratto il cellulare per scattare una fotografia. Dichiarerà in seguito agli inquirenti di essersi accorto che qualcosa non andava poiché aveva notato la mancanza di alcuni bulloni dalla lapide. "Mio figlio è innocente, non è una persona cattiva" ha dichiarato il padre di Dolci alla giornalista Ilaria Dalle Palle.