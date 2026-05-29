Pamela Genini, i video di Francesco Dolci al cimitero

"Dentro la Notizia" trasmette in esclusiva i filmati delle telecamere di video sorveglianza del cimitero di Strozza che ritraggono Francesco Dolci, unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini uccisa dall'ex compagno nel 2025, in due visite considerate dagli inquirenti particolarmente rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Il primo video, datato 21 marzo, mostra Dolci entrare nel cimitero insieme alla madre. I due si sarebbero diretti verso la lapide di Pamela Genini dove avrebbero sostato circa due minuti. Per gli inquirenti l'uomo stava "controllando la tomba" in vista dell'azione scoperta pochi giorni dopo. All'uscita, Dolci si sarebbe separato dalla madre e avrebbe abbandonato il cimitero seguendo una strada diversa.
Il secondo video è del 23 marzo, lo stesso giorno in cui gli addetti delle pompe funebri avrebbero scoperto la profanazione. Quel pomeriggio Dolci sarebbe entrato nel cimitero da solo e si sarebbe diretto direttamente verso la lapide dell'ex. Dopo circa dieci secondi avrebbe estratto il cellulare per scattare una fotografia. Dichiarerà in seguito agli inquirenti di essersi accorto che qualcosa non andava poiché aveva notato la mancanza di alcuni bulloni dalla lapide. "Mio figlio è innocente, non è una persona cattiva" ha dichiarato il padre di Dolci alla giornalista Ilaria Dalle Palle.