Omicidio-suicidio nel Beneventano: uccide i suoi due fratelli e si toglie la vita

Tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice, in provincia di Benevento, un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, la tragedia sarebbe avvenuta nel primo pomeriggio di martedì 1 settembre. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle tre vittime.