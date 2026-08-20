La guardia di finanza introduce il pagamento per i soccorsi non necessari

Chi si mette in pericolo da solo in montagna con azioni sconsiderate verrà sempre soccorso e portato in salvo, ma dovrà pagare il costo dell'intervento. A stabilirlo una circolare interna della guardia di finanza, che chiede a tutti i reparti di valutare se le persone che sono state assistite e tratte in salvo hanno provocato volontariamente oppure se hanno avuto un comportamento gravemente imprudente che ha reso necessario il soccorso. In questo caso deve essere pagato il costo dell'intervento.