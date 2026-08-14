Bloccati sul Monte Bianco, 32 alpinisti chiedono l'elisoccorso ma il sindaco glielo nega: "Possono rientrare a piedi"

La richiesta però non è stata accolta. A negargliela è stato il sindaco di Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex, nel cui territorio ricade l'itinerario alpinistico. "Essendo le condizioni di attraversamento del couloir del Goûter tornate a "condizioni calme" - ha spiegato il primo cittadino noto per le sue posizioni intransigenti in materia di sicurezza in montagna, "nulla impediva loro di intraprendere la discesa. È consapevolmente che avevano rifiutato di ascoltare i messaggi delle compagnie delle guide di Saint-Gervais, Chamonix e Courmayeur e dell'ufficio di alta montagna, che raccomandavano di non effettuare più l'ascensione o di tenere conto della realtà delle scariche di sassi, di cui venerdì scorso sono state pubblicate le immagini sui social network", ha proseguito il sindaco in un comunicato diffuso nelle scorse ore.