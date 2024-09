Sul Cervino con scarpe leggere e pantaloni sottili: salvati alpinisti in ipotermia

I due alpinisti hanno dato l'allarme lunedì mattina, poco dopo le 7, dicendo di essere in difficoltà. In quel momento, il maltempo impediva un intervento sia in elicottero sia via terra. Alle 13, tre specialisti della stazione di soccorso di Zermatt sono stati portati dalla società degli impianti di risalita fino a quasi 2.600 metri di quota e da lì hanno proseguito a piedi, esposti a neve, vento, ghiaccio e nebbia. A una quota di 3.500 metri hanno trovato i due scalatori, bloccati sotto la via normale, su un terreno difficile, in stato di ipotermia e con abbigliamento non adeguato. Le condizioni meteorologiche continuavano a impedire l'intervento dell'elicottero, quindi i soccorritori si sono dovuti calare con le corde doppie per raggiungere i due alpinisti e poi riportarli sulla via normale.