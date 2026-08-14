Genova, il cane è troppo stanco: riportato a valle dai vigili del fuoco

Il problema si è presentato sulla discesa verso casa. Un problema... da 50 kili di nome Baloo. Soccorso inedito per i vigili del fuoco e gli specialisti del Soccorso alpino a Pian delle Figge, località montana in provincia di Genova, intervenuti per trarre in salvo un grosso canee, un bovaro del bernese, che si era piantato lungo il sentiero di montagna. E da lì proprio non ha più voluto saperne di muoversi.
Bandiera bianca
Il curioso salvataggio è andato in scena nelle scorse sere. Il cane è salito senza troppi sforzi in vetta, ma al momento di tornare a casa ha iniziato a mostrare i segni della stanchezza. Fino a che, allo stremo delle forze, si è sdraiato sul sentiero. Il padrone ha provato a convincerlo a rimettersi in piedi e proseguire la discesa, ma la stazza dell'animale, piuttosto notevole, ha costretto l'escursionista ad alzare bandiera bianca. E alla chiamata d'emergenza.
L'intervento dei soccorsi
Gli specialisti dei vigili del fuoco e del Soccorso alpino hanno così raggiunto la coppia sul monte, a due ore di cammino dalla macchina. E, dopo aver posto il cagnone su una speciale barella da trasporto, lo hanno condotto sano e salvo fino a valle. Il tutto accompagnato dal padrone, che invece non ha lamentato alcun problema a riprendere la discesa.