Genova, il cane è troppo stanco: riportato a valle dai vigili del fuoco

Il curioso salvataggio è andato in scena nelle scorse sere. Il cane è salito senza troppi sforzi in vetta, ma al momento di tornare a casa ha iniziato a mostrare i segni della stanchezza. Fino a che, allo stremo delle forze, si è sdraiato sul sentiero. Il padrone ha provato a convincerlo a rimettersi in piedi e proseguire la discesa, ma la stazza dell'animale, piuttosto notevole, ha costretto l'escursionista ad alzare bandiera bianca. E alla chiamata d'emergenza.