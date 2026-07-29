Torino, cane troppo stanco per scendere dalla vetta: salvato dal soccorso alpino

È successo la scorsa notte nel territorio di Balme, nel torinese, sul percorso tra Pian della Mussa e il rifugio Gastaldi, a circa 2.100 metri di quota. Sul posto i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese, intervenuti per recuperare una coppia di escursionisti rimasta bloccata con il proprio cane lungo un sentiero di montagna. L'allarme è arrivato alla centrale operativa intorno alle 22, quando cioè l'enorme quadrupede ha mostrato i primi segni di cedimento a causa della stanchezza. I padroni hanno provato a convincerlo a rimettersi in piedi e proseguire la discesa, ma la stazza dell'animale ha costretto i due alla chiamata d'emergenza.