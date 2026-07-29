Torino, cane troppo stanco per scendere dalla vetta: salvato dal soccorso alpino

Quando il loro cane si è fermato lungo il sentiero per scendere dalla vetta hanno capito praticamente subito che nulla lo avrebbe schiodato da lì. Se non altro per la mole e il peso, imponente a dir poco, visto che parliamo di un pastore del Caucaso da 50 kilogrammi. A quel punto, per i padroni, non è stato possibile far altro che chiamare i soccorsi e garantire il trasporto del proprio animale, in sicurezza, fino a valle.
Cane è troppo stanco
È successo la scorsa notte nel territorio di Balme, nel torinese, sul percorso tra Pian della Mussa e il rifugio Gastaldi, a circa 2.100 metri di quota. Sul posto i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese, intervenuti per recuperare una coppia di escursionisti rimasta bloccata con il proprio cane lungo un sentiero di montagna. L'allarme è arrivato alla centrale operativa intorno alle 22, quando cioè l'enorme quadrupede ha mostrato i primi segni di cedimento a causa della stanchezza. I padroni hanno provato a convincerlo a rimettersi in piedi e proseguire la discesa, ma la stazza dell'animale ha costretto i due alla chiamata d'emergenza.
L'intervento dei soccorsi
Lungo il sentiero, a due ore dalla destinazione, è stata inviata una squadra composta da otto tecnici della stazione locale del soccorso alpino, tra cui un operatore con qualifica di veterinario. Raggiunti gli escursionisti a piedi, i soccorritori hanno verificato che il cagnone, esausto, non riusciva più a camminare e hanno quindi deciso di trasportarlo con una barella fino a valle. Prima del recupero il veterinario ha provveduto alla sedazione dell'animale per rendere più agevole il trasporto. Le operazioni di soccorso si sono poi concluse intorno alle 00.30. Nessun problema, invece, per i due escursionisti, scesi a valle insieme ai soccorsi.