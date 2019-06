Brucia lo storico hotel Camussot di Balme: cause da accertare

Un incendio è divampato al "Camussot" di Balme, storico albergo delle Valli di Lanzo dove dormirono anche Eleonora Duse e Gabriele D'Annunzio. Le fiamme, partite dal sottotetto, hanno coinvolto l'ultimo piano di una parte della struttura. Il rogo, scoppiato per cause ancora da accertare, è stato domato dai vigili del fuoco solo nella notte. In questi giorni l'albergo era chiuso in vista della riapertura per la stagione estiva.