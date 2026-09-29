Sequestro di oltre 26mila litri di gasolio non conforme (in quanto "tagliato" con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise), sigilli a quattro cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per nove violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel comparto della distribuzione stradale di carburanti per autotrazione nel territorio di Roma e provincia dal personale della direzione territoriale Lazio e Abruzzo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con i finanzieri del Comando provinciale di Roma. Obiettivo, contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori.

