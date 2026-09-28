Caro carburanti, la protesta degli agricoltori: "Per muovere un trattore ci vogliono 300 euro di gasolio ogni giorno"

"Per muovere un trattore ci vogliono 300 euro di gasolio ogni giorno. Voi pensate che abbattendo il prezzo al consumo di 15 o 20 centesimi si riesca a mettere in campo questi mezzi?" - Prosegue ponendo l'attenzione sui raccolti. "Ieri ho fatto un giro per la Sicilia, il granaio d'Italia, e il 90% dei terreni sono incolti. Questo vuol dire che l'anno prossimo non ci sarà raccolta di grano e che questo entrerà dall'Ucraina, dal Canada, glifosato e noi tutti mangeremo prodotti letali per la salute".