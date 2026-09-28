Caro carburanti, la protesta degli agricoltori: "Per muovere un trattore ci vogliono 300 euro di gasolio ogni giorno"

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In diretta da Palermo, l'inviata di "Mattino Cinque News" Agnese Virgillito dà voce alle polemiche sollevate dagli agricoltori sul caro carburanti nonostante l'iniziativa di Eni di un tetto massimo ai prezzi praticati sulla propria rete: limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. "Per i trattori non è cambiato assolutamente nulla, abbiamo il gasolio aumentato del 300% rispetto al prezzo di tre mesi fa" lamenta un agricoltore.
"Per muovere un trattore ci vogliono 300 euro di gasolio ogni giorno. Voi pensate che abbattendo il prezzo al consumo di 15 o 20 centesimi si riesca a mettere in campo questi mezzi?" - Prosegue ponendo l'attenzione sui raccolti. "Ieri ho fatto un giro per la Sicilia, il granaio d'Italia, e il 90% dei terreni sono incolti. Questo vuol dire che l'anno prossimo non ci sarà raccolta di grano e che questo entrerà dall'Ucraina, dal Canada, glifosato e noi tutti mangeremo prodotti letali per la salute".
E conclude: "Bisogna rimettere in campo i trattori domani mattina altrimenti non ci sarà alcuna produzione e questo purtroppo la politica non l'ha capito. Dobbiamo far ripartire l'economia agricola che è fondamentale per le persone, senza alimenti si muore. La soluzione c'è e va attuata".