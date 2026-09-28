Carburanti, scattano oggi i prezzi calmierati di Eni: si unisce anche Ip

A partire da oggi scatta l’iniziativa di Eni per contenere l'impennata del caro-carburanti, introducendo un tetto massimo ai prezzi praticati sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche IP (Italiana Petroli, controllata dal gruppo azero Socar), che ha accolto l'invito del governo annunciando a sua volta un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti.