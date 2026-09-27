Caro carburanti, Socar applicherà un limite ai prezzi sulla rete italiana Ip

Socar, azienda energetica dell'Azerbaijan, ha deciso di "calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano dalla controllata Italiana Petroli, Ip". Lo si legge in una nota del gruppo, che lo scorso 8 maggio ha finalizzato l'acquisizione di Italiana Petroli da Api Holding. Il gruppo, viene spiegato, ha deciso di "rafforzare il proprio impegno nei confronti dell'Italia" con "l'obiettivo di fissare un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio lungo la rete distribuzione carburanti". Sulla decisione è intervenuto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha detto: "Dopo Eni anche Ip limita i prezzi, contributi senza imposizioni dall'alto".
"Il limite verrà applicato progressivamente, a partire dalla rete a marchio Ip garantendo un significativo supporto ai partner e ai retisti con cui l'azienda ha costruito negli anni un rapporto di piena fiducia, trasparenza e collaborazione, che la distingue all'interno del panorama energetico nazionale, il valore del prezzo verrà stabilito in base alle diverse esigenze per garantire la sopravvivenza della filiera, costituita da migliaia di operatori", spiega la nota, in cui viene sottolineato che "in questo modo la compagnia statale Azera aderisce all'appello del governo italiano di andare incontro alle necessità di famiglie e imprese, che ormai da oltre sei mesi si confrontano con prezzi dei carburanti straordinariamente alti a causa del contesto di forte instabilità geopolitica che impatta le catene di approvvigionamento globali". Il limite scatterà da domani e "verrà applicato progressivamente", viene spiegato nella nota. "Verranno contestualmente studiate le modalità più efficaci per estendere il meccanismo alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori della filiera che si riforniscono da Ip e distribuiscono attraverso i propri marchi in tutto il territorio nazionale". "La decisione - prosegue la nota - conferma la vicinanza di Socar all'Italia, nel momento in cui la compagnia Azera ufficializza una partnership strategica con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc), diventando partner energetico globale delle nazionali di calcio maschile e femminile dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2030, con la possibilità di estensione per ulteriori due anni".
Tajani: "Dopo Eni anche Ip limita i prezzi, contributi senza imposizioni dall'alto"
"Dopo Eni anche Ip applicherà dei limiti al prezzo dei carburanti su tutto il territorio italiano. Proprio a inizio settembre avevo chiesto a Rovshan Najaf presidente di Socar, azienda energetica dell'Azerbaijan che controlla Italiana Petroli (Ip), di andare in questa direzione. Nessuna imposizione dall'alto, nessuna nuova tassa per le imprese, ma un contributo volontario per aiutare i cittadini italiani. Noi di Forza Italia avevamo ragione". Lo scrive sui social dopo l'annuncio della compagnia azera il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani.
I sindacati dei taxi pronti allo sciopero, "il governo ci risponda"
I sindacati dei taxi sono pronti allo sciopero. Il caro-carburanti si aggiunge a una serie di altre criticità che riguardano la categoria e ha portato la situazione a diventare "insostenibile", spiegano Unica Taxi Filt Cgil e Uiltrasporti. I sindacati hanno già chiesto al governo un incontro, ma se non riceveranno una risposta sarà inevitabile per loro "un fermo del servizio".