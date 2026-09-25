Lilly compie 150 anni: così l'AI cambierà la medicina

Intanto il futuro si costruisce anche nel presente: quasi 700 dipendenti del campus di Sesto Fiorentino, il sito che esporta il 95% di quanto produce, sono impegnati il 23, 24 e 28 settembre in trenta turni di volontariato su povertà alimentare, infanzia, salute mentale e ambiente. E fino al 25 settembre, in piazza della Signoria, un'edicola brandizzata distribuisce il Corriere della Sera, coetaneo di Lilly, con quattro copertine dedicate alle tappe che dal 1923 al 1986 hanno intrecciato le scoperte dell'azienda e la cronaca del Paese.