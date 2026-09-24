Eppure, si registra un lieve calo alle stazioni di servizio in Italia. I prezzi dei carburanti sono in lieve diminuzione sulle strade mentre il gasolio aumenta in autostrada. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi 24 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,154 euro al litro per la benzina (2,155 euro il prezzo di ieri) e 2,338 euro al litro per il gasolio (2,340 il prezzo di ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,245 euro al litro per la benzina (allo stesso livello di ieri) e 2,419 euro al litro per il gasolio (2,418 ieri).