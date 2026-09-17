"Il 5 ottobre non si va a zero" con lo sconto sulle accise "perché interviene nuovamente il meccanismo delle accise mobili", ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del Cdm. "Questo governo - ha aggiunto - ha perfezionato, sistemato questo meccanismo delle accise mobili che era rimasto sulla carta, che ora è pienamente operativo. Significa che da quella data noi torniamo a riversare i maggiori proventi dello Stato per tornare ad abbassare il più possibile il prezzo, il costo alla pompa". Ecco allora come funzionano le accise mobili sui carburanti e quanto faranno risparmiare sul pieno.