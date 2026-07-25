Caro-carburanti, Meloni e Giorgetti valutano il ritorno delle accise mobili

Il caro-carburanti al centro di un vertice tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Per contrastare gli aumenti dovuti al riaccendersi delle tensioni tra Washington e Teheran, il governo sta infatti studiando una strategia di contenimento dei prezzi, che passerebbe anche per l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Venerdì, durante il confronto con Giorgetti - fanno sapere da Palazzo Chigi - sono state approfondite le possibili iniziative da adottare per combattere gli aumenti, che in autostrada hanno ormai superato i 2 euro. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, il governo è intervenuto a più riprese sui prezzi dei carburanti con il taglio secco delle accise, misura che ha un costo elevato per le casse dello stato e non è più attuabile.