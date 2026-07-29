L'aria di San Daniele: il microclima che fa il prosciutto DOP

Per chi lavora nei prosciuttifici, il microclima è un alleato prezioso. A spiegarne gli effetti benefici è un produttore del Consorzio: “Qui se non piove per due settimane è tutto secco a causa dell'anfiteatro morenico. È una zona molto asciutta rispetto al circondario, e la ventilazione che arriva dalle montagne fa proprio da imbuto. I nostri avi hanno scoperto che qua i prosciutti venivano meglio. Il prosciutto si chiama di San Daniele perché si può fare solo a San Daniele, e solo qua”.