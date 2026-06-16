Prosciutto di San Daniele DOP: un prodotto buono che fa anche bene

Sul fronte lipidico, ha un basso apporto di grassi saturi, contenuti in misura inferiore rispetto ai monoinsaturi e polinsaturi, e una quota di acidi grassi essenziali Omega 3 e Omega 6. Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele, sottolinea un dato meno noto: “Il San Daniele è stagionato per oltre 400 giorni. Da un lato ha un grasso maturato e stagionato, quindi un grasso buono che può essere consumato tranquillamente. Dall'altro ha superato lo standard minimo richiesto dal Ministero della Salute di otto mesi per il consumo in gravidanza”. In altre parole, la lunga stagionatura del San Daniele lo rende idoneo a un consumo che, per altri salumi crudi, è spesso sconsigliato. La marchiatura DOP avviene infatti solo dopo aver superato tutti i controlli e con circa 14 mesi di stagionatura minima.