Prosciutto di San Daniele DOP: ogni coscia ha la sua storia

Il 7 giugno ricorre la Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, istituita dalle Nazioni Unite per ribadire un principio: ogni consumatore ha il diritto di sapere cosa porta a tavola, da dove viene, come è stato prodotto. Per il Prosciutto di San Daniele DOP, la tracciabilità non è una conquista recente. È il cuore stesso della denominazione di origine, codificata dal disciplinare DOP e applicata a ogni singola coscia che entra in lavorazione.