Bolloa auto, Meloni: "Altri parlano di patrimoniali, noi aboliamo una tassa sulla proprietà"

"Mi pare di aver fatto un certo vanto della stabilità che questo governo ha dato all'Italia, non come stabilità in assoluto, ma stabilità per quello che la stabilità ti consente di fare. E finché potrò governare questa nazione farò del mio meglio per dare le risposte che secondo me i cittadini meritano". Da questa frase, arriva la difesa di tutti i provvedimenti presi in questi anni. Come l'abolizione del bollo auto, una battaglia storica di Forza Italia e del suo leader e fondatore Silvio Berlusconi. "Lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, di cui ho fatto parte (il governo Berlusconi, ndr) ha usato per la casa: viene abolito il bollo sulla prima auto di proprietà fino a una determinata potenza dell'auto, cercando di concentrare su chi ha più bisogno", ha detto la premier.