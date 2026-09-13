Schlein: "C'è chi non vuole una donna di sinistra a Palazzo Chigi, il Pd vincerà" | La risposta a Conte: "Continueremo a sostenere Kiev"

La segretaria dem fa pressing alla presidente del Consiglio per le elezioni legislative: "Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento ci porterà al voto. È Meloni che deve dirci quando ci porterà al voto, e visto che il governo è stato inutilmente lungo, prima è meglio è per il Paese". Schlein reclama per il Pd e soprattutto per una donna la guida di Palazzo Chigi. "C'è chi non vuole una donna di sinistra a Palazzo Chigi", ha dichiarato dal palco di Reggio Emilia. La dem è quindi pronta a scendere in campo: "Io ci sono, pronta insieme a voi ad affrontare le sfide dei prossimi mesi, onorata, orgogliosa di guidarvi in questa grande sfida. Andiamo a vincere con l'alleanza progressista e andiamo a cambiare l'Italia". Non c'è quindi la paura delle primarie: "Non abbiamo paura del voto perché siamo il Pd", sono le parole della segretaria.