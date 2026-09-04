A Bari le celebrazioni per il governo Meloni, il più longevo dell'Italia repubblicana | La premier: "Stabilità nostra prima riforma per il Paese"
Nel capoluogo pugliese la presidente del Consiglio fa il punto sui quattro anni del suo esecutivo
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Il governo Meloni ha siglato un altro primato: non solo il primo esecutivo italiano guidato da una donna, adesso è anche il più longevo della storia repubblicana del Paese. Per celebrare questo "traguardo storico", la premier ha scelto Bari, dove è stato allestito un palco con lo slogan "Il governo più stabile, l'Italia più forte". E proprio da quel palco, la leader di Fratelli d'Italia ha elogiato la stabilità del suo governo, "prima grande riforma del nostro Paese".
La presidente del Consiglio è arrivata al porto del capoluogo pugliese, dove si sta tenendo la manifestazione, a quasi un'ora dall'inizio, accompagnata dall'ovazione da parte della folla. Il suo discorso è stato anticipato, tra gli altri, anche dagli interventi del vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per la politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto, del leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, nonché di Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega e dell'altro vicepremier, il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.
Ma è Giorgia Meloni il personaggio più atteso della kermesse, che sale sul palco sulle note di Rino Gaetano, con "Il cielo è sempre più blu". "Il governo più stabile non è per forza quello più capace", ha affermato all'inizio del suo discorso, ma quello che "ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato e quel giudizio, dopo 1.413 giorni siete voi con questa presenza, con questo entusiasmo, insieme ai milioni di italiani che non sono qui questa sera ma che sono ancora al nostro fianco e ci chiedono di non mollare". È questo quello di cui "andare fieri", spiega la premier, "non di governare da 1.413 giorni, ma di avere un consenso ancora più alto di quello che avevamo". Poi, l'elogio alla stabilità dell'esecutivo, per Meloni la "prima grande riforma del nostro Paese".