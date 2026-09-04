A Bari le celebrazioni per il governo Meloni, il più longevo dell'Italia repubblicana | La premier: "Stabilità nostra prima riforma per il Paese"

Ma è Giorgia Meloni il personaggio più atteso della kermesse, che sale sul palco sulle note di Rino Gaetano, con "Il cielo è sempre più blu". "Il governo più stabile non è per forza quello più capace", ha affermato all'inizio del suo discorso, ma quello che "ha avuto più tempo degli altri per essere giudicato e quel giudizio, dopo 1.413 giorni siete voi con questa presenza, con questo entusiasmo, insieme ai milioni di italiani che non sono qui questa sera ma che sono ancora al nostro fianco e ci chiedono di non mollare". È questo quello di cui "andare fieri", spiega la premier, "non di governare da 1.413 giorni, ma di avere un consenso ancora più alto di quello che avevamo". Poi, l'elogio alla stabilità dell'esecutivo, per Meloni la "prima grande riforma del nostro Paese".



