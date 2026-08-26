Tajani: "Contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extraprofitto | Mi sa molto di Unione Sovietica"

"Sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extraprofitto, di tasse". Lo ha dichiarato Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, a margine del Meeting di Rimini. Il vicepremier ha poi continuato: "Deve esserci un confronto concordato, chiedere un contributo in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore, ma non voglio sentire la parola extraprofitto, che mi sa molto di Unione Sovietica. Non esiste poi in diritto l'extraprofitto: chi decide? Un burocrate decide dove finisce il profitto e dove comincia l'extraprofitto? Che cosa è l'extraprofitto? È una parolaccia".