Cuba, Alessandro Di Battista dopo il malore: "Ce la metterò tutta per tornare"

"Ce la metterò tutta per tornare". Con queste poche e semplici parole Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato - ora giornalista e scrittore - è riapparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. Dopo il primo ricovero al nosocomio di Santa Clara, e il trasferimento all'Avana, il 48enne è entrato in una fase di ripresa tanto che, secondo quanto riferito dall'Ansa, era lucido ed è riuscito a rispondere alle domande che gli venivano fatte dai sanitari.