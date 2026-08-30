Cuba, Alessandro Di Battista dopo il malore: "Ce la metterò tutta per tornare"
Secondo quanto appreso dal Corriere della Sera, nonostante la graduale ripresa, le condizioni di salute dell'ex deputato pentastellato non sarebbero idonee al trasferimento in Italia a bordo dell'aereo sanitario messo a sua disposizione dal Governo
© Ansa
"Ce la metterò tutta per tornare". Con queste poche e semplici parole Alessandro Di Battista, l'ex deputato pentastellato - ora giornalista e scrittore - è riapparso sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dedicatogli dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba. Di Battista, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivato in ospedale in gravi condizioni dopo aver accusato un forte mal di testa. Dopo il primo ricovero al nosocomio di Santa Clara, e il trasferimento all'Avana, il 48enne è entrato in una fase di ripresa tanto che, secondo quanto riferito dall'Ansa, era lucido ed è riuscito a rispondere alle domande che gli venivano fatte dai sanitari.
Il malore, la ripresa e il trasferimento all'Avana
Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage ed è stato ricoverato la sera di venerdì 28 agosto in un ospedale di Santa Clara dopo aver accusato un forte mal di testa a cui è seguito un malore. L'ex deputato pentastellato è giunto al nosocomio in gravi condizioni. Sottoposto alle cure del caso e stabilizzato dai medici, Di Battista è stato successivamente trasferito all'ospedale di l'Avana dove è arrivato "lucido e in grado di rispondere alle domande dei medici".
L'aereo per tornare in Italia, la non idoneità al volo e la compagna
Fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che l'Ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino, si è recata presso l'ospedale di Santa Clara per acquisire informazioni sulle sue condizioni di salute - in riferimento a quelle di Di Battista, ndr - e assicurare il necessario raccordo con le autorità e la struttura sanitaria cubana. Le stesse fonti hanno sottolineato che "il Governo sta seguendo con la massima attenzione la situazione e un aereo sanitario è disponibile per far rientrare in Italia Di Battista".
"Prima di procedere al trasferimento - puntualizzano le stesse fonti - è tuttavia necessario verificare che le condizioni del paziente lo consentano e che il trasporto non comporti rischi per la sua salute. L'eventuale trasferimento sarà quindi valutato dai medici sulla base delle condizioni cliniche del paziente". Secondo quanto apprende il Corriere della Sera, al momento, le condizioni di salute di Di Battista non sarebbero idonee ad affrontare un volo e, proprio per questo motivo, la sua compagna lo starebbe raggiungendo a Cuba.