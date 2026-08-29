Movimento 5 Stelle: "Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba. Grande apprensione"

Alessandro Di Battista - riporta Il Fatto Quotidiano - è stato "ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni".