Preoccupazione per l'ex parlamentare

Movimento 5 Stelle: "Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba. Grande apprensione"

La nota del partito: "Ci stringiamo ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione"

29 Ago 2026 - 13:04
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"La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione". Lo si legge in una nota del Movimento 5 Stelle. 

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Malore per Alessandro Di Battista

 Alessandro Di Battista - riporta Il Fatto Quotidiano - è stato "ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni".

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