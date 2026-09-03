dopo un esposto del Sindacato dei Militari

La Procura Militare avvia indagine su adesioni al partito di Vannacci

Obiettivo dei pm con stellette è verificare "l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare"

03 Set 2026 - 16:48
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La Procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato "accertamenti preliminari" in relazione a un esposto presentato dal Sindacato dei Militari in merito alle adesioni di militari al partito Futuro Nazionale di Roberto Vanacci.

L'attività della Procura con le stellette "è in ordine alla posizione di appartenenti alle Forze Armate - spiega il procuratore in una nota - all'interno della struttura organizzativa 'Futuro Nazionale'. Obiettivo dei pm è verificare "l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare".

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