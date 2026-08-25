Clemente Mastella: "L'aldilà? Andrò in purgatorio | Ma la morte non è un'ossessione "

Andrà in purgatorio, "parte alta". A dirlo è Clemente Mastella stesso. Il sindaco di Benevento infatti, a distanza di poche settimane dall'annuncio, è tornato a parlare del tumore che lo ha colpito e delle conseguenze che ne sono derivate a cascata. Emozioni, pensieri, e fra questi c'è anche spazio per la famiglia e i rimpianti: "Se solo non avessi scelto di fare il ministro della Giustizia...", ha raccontato. La morte spaventa Mastella, naturalmente, ma non gli è ossessione: piuttosto una "cosa inevitabile". E quando questo succederà se ne andrà con una convinzione: di aver "lasciato il segno".