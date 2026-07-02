Benevento, la rivelazione a sorpresa di Clemente Mastella: "Sono malato, spero di farcela"

Dopo un lungo discorso, in cui ha richiamato la necessità di far "cessare il fragore delle armi" e ha ricordato la recente visita del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Mastella ha deciso di dedicare le sue ultime parole a una richiesta inaspettata. "A tutti chiedo di pregare per me", ha detto con la voce rotta dall'emozione e i gli occhi lucidi dal pulpito della Basilica della Madonna delle Grazie, dedicata proprio alla patrona del Sannio. Il sindaco si è poi rivolto al neo arcivescovo Michele Autuoro: "Lei si è rivolto a quelli che sono malati. Anche io lo sono. E spero di farcela". I fedeli, che riempivano le navate della basilica, gli hanno dedicato un lungo applauso.