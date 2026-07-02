Benevento, la rivelazione a sorpresa di Clemente Mastella: "Sono malato, spero di farcela"
Il sindaco di Benevento ha rivelato al termine della celebrazione per la patrona del Sannio di essere malato: "Pregate per me". Lungo applauso dei fedeli
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"Anche io sono malato, spero di farcela". Con queste parole, a sorpresa e visibilmente commosso, Clemente Mastella ha chiuso il suo intervento in coda alle celebrazioni per la festività della Madonna delle Grazie. Il sindaco di Benevento ha sorpreso tutti i presenti con una rivelazione sentita e intima. "Pregate per me", ha chiesto ai suoi cittadini. E la richiesta è stata subito accolta con uno scroscio di applausi di incoraggiamento per il primo cittadino.
La rivelazione ai fedeli: "Sono malato, pregate per me"
Dopo un lungo discorso, in cui ha richiamato la necessità di far "cessare il fragore delle armi" e ha ricordato la recente visita del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Mastella ha deciso di dedicare le sue ultime parole a una richiesta inaspettata. "A tutti chiedo di pregare per me", ha detto con la voce rotta dall'emozione e i gli occhi lucidi dal pulpito della Basilica della Madonna delle Grazie, dedicata proprio alla patrona del Sannio. Il sindaco si è poi rivolto al neo arcivescovo Michele Autuoro: "Lei si è rivolto a quelli che sono malati. Anche io lo sono. E spero di farcela". I fedeli, che riempivano le navate della basilica, gli hanno dedicato un lungo applauso.
La salute di Mastella: dalla falange amputata al ricovero per polmonite
Non è chiaro a quale malattia si stesse riferendo Clemente Mastella. Il primo cittadino di Benevento, però, nel passato più volte ha avuto problemi di salute e si è dovuto sottoporre a interventi d'urgenza. A partire dall'amputazione di parte di un dito nel 2018, dopo un incidente stradale. Un anno dopo, due giorni prima di Natale, Mastella si era sentito male e aveva accusato un malore tanto da rendere necessario un ricovero in terapia intensiva. Poche ore dopo, però, il sindaco era già in piedi. Uso a non rendere pubbliche le notizie sulla sua salute, nel gennaio 2025 Mastella aveva rivelato per la prima volta di essere stato ricoverato per otto giorni al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite.