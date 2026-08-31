Dario Franceschini: "Convivo con il Parkinson, è stata una botta tremenda"

Franceschini spiega che inizialmente la sua reazione è stata quella di tentare di nascondere la malattia. "Chi è colpito dal Parkinson tende a vergognarsi. Parla male, biascica, oppure cammina barcollando, sembra un ubriaco. Altri sono scossi da un tremore irrefrenabile". Ma, sottolinea, "è fondamentale non scoraggiarsi, svegliarsi al mattino con qualcosa da realizzare. Per cercare di combattere il Parkinson, oltre ai farmaci, è decisivo riuscire a riempire le proprie giornate e ripetersi: io non mollo, io continuo a vivere, a esserci". È questa la ragione per cui ha scelto di rendere pubblica la diagnosi. "Parlare pubblicamente della mia malattia, è chiaro, mi costa, e molto - afferma Franceschini -. Però ci ho riflettuto a lungo: e, mettendo sulla bilancia i pro e i contro, mi sono convinto che sia giusto descrivere questa particolare stagione della mia vita. Per dire a tutti gli altri malati di Parkinson: non isolatevi, continuate a vivere".