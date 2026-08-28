Bari: in spiaggia o a petto nudo, per i consiglieri comunali "virtuali" il gettone c'è

Dimenticatevi l'iconica foto di Aldo Moro in spiaggia in giacca e cravatta. La "democrazia a distanza", com'è stata ribattezzata, oggi funziona così. Perché per votare e decidere le sorti della propria città (Bari, in questo caso) non occorre necessariamente sedersi alla scrivania della specifica stanza dei bottoni: è sufficiente aprire la fotocamera del telefono, rispondere presente all'appello e il gioco è fatto. E pazienza se la location è un po' fuori dal comune (letteralmente) o se persino l'abbigliamento è poco, o per nulla, consono agli ambiti della politica. L'importante, come ricorda il vecchio adagio olimpico, è partecipare.