"Fare politica è una fatica, ma è anche un orgoglio e un onore". Con queste parole il presidente del Senato Ignazio La Russa ha salutato i suoi colleghi dopo l'ultima seduta, giovedì 6 agosto. Poi è partito il fuggi fuggi: chi in Italia e chi all'estero, chi al mare e chi in montagna. Ma se la politica è difficile che si fermi completamente, soprattutto ora che con i social si può pungere l'avversario anche dal lettino, gli impegni più gravosi sono rimandati sicuramente a settembre. Lì scatterà il rush finale.