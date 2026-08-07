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Aule chiuse, ci si rivede la seconda settimana di settembre. Dalla cattedra sono state già pronunciate le fatidiche parole: "Credo vi meritiate un po' di vacanza". E così, dopo le scuole, anche il Parlamento ha chiuso per ferie. Ci si rivede - almeno a Roma, tra Montecitorio e Madama - tra più di un mese: la data cerchiata in rosso sul calendario è più precisamente mercoledì 9 settembre. A quel punto si tornerà tra i banchi per il rush finale, iniziando il quinto anno di questa legislatura con le interrogazioni e verifiche più dure ancora da passare. E in attesa del grande esame di Maturità: le elezioni politiche 2027, anche se al momento la data è ancora un punto di domanda.
Saluti e ci si rivede a settembre
"Fare politica è una fatica, ma è anche un orgoglio e un onore". Con queste parole il presidente del Senato Ignazio La Russa ha salutato i suoi colleghi dopo l'ultima seduta, giovedì 6 agosto. Poi è partito il fuggi fuggi: chi in Italia e chi all'estero, chi al mare e chi in montagna. Ma se la politica è difficile che si fermi completamente, soprattutto ora che con i social si può pungere l'avversario anche dal lettino, gli impegni più gravosi sono rimandati sicuramente a settembre. Lì scatterà il rush finale.
I dossier del rientro
Si ripartirà, appunto, mercoledì 9 settembre. Al Senato all'ordine del giorno ci sarà l'argomento più scottante degli ultimi (e dei prossimi) mesi: la riforma della legge elettorale, già promossa dalla Camera. Entro martedì 1° settembre i senatori potranno depositare gli emendamenti allo Stabilicum. Martedì 15 ci sarà il voto decisivo, per poi ripassare la palla alla Camera per l'approvazione in terza lettura. In contemporanea a Montecitorio si inaugurerà il nuovo "anno politico" con il testo unico sul Cinema. Si passerà poi alla conversione del decreto "Procedimenti civili e penali per gli uffici giudiziari di Bolzano" e al decreto "Carburanti e Ilva". Fuori dalle Aule, invece, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte tornerà di fronte alla commissione Covid.
I primi appuntamenti di settembre: tra record di governo e prove di intesa
Ma al 9 settembre la politica avrà già avuto modo di scaldare i motori. La maggioranza di governo si riunirà già venerdì 4 settembre al porto di Bari per festeggiare il record di esecutivo rimasto in carica più a lungo, raggiungendo 1.413 giorni consecutivi a palazzo Chigi. SQuattro giorni dopo, martedì 8 settembre, i leader dell'opposizione Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si ritroveranno a Roma sul palco della festa nazionale di Avs. Da quel giorno la corsa verso le elezioni 2027 sarà ufficialmente al via - se non è già iniziata da settimane - ma, per le opposizioni, ci dovrebbe essere prima l'appuntamento non secondario delle primarie.