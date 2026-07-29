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Riforma della legge elettorale, il Senato fissa il calendario: voto finale il 15 settembre

L'esame del provvedimento inizierà il 9 settembre

29 Lug 2026 - 19:47
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Il Senato ha fissato il calendario per l'esame della riforma della legge elettorale. Le dichiarazioni di voto e il via libera finale sono previsti per il 15 settembre a partire dalle ore 10. Ad aggiornare l'Aula sui lavori parlamentari è stato il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio. L'esame del provvedimento prenderà il via il 9 settembre e proseguirà anche nelle giornate dell'11 e del 14 settembre. Come precisato da Centinaio, le sedute si svolgeranno "senza orari di chiusura", con l'obiettivo di arrivare al voto finale il 15 settembre.

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