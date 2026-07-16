Legge elettorale, dal premio di maggioranza al voto fuorisede: cosa prevede la riforma Meloni

Non ci sono più i collegi uninominali, quindi dove il candidato con un solo voto in più vince. Sulla scheda l'elettore troverà solo liste bloccate: quelle presentate, eventualmente in coalizione tra loro, dai singoli partiti a livello di ciascun collegio plurinominale (un numero massimo di sei candidati accanto a ogni simbolo) e quelle presentate dalle liste singole o dalle coalizioni di liste a livello circoscrizionale per l'eventuale attribuzione del premio. Queste ultime, in caso di coalizione, sono le stesse per tutte le liste coalizzate. La composizione del cosiddetto "listone" - che, in caso di assegnazione del premio di maggioranza, entra in blocco - sarà definita attraverso accordi interni tra i partiti della coalizione. In ultima analisi, la scelta dei nomi spetterà alle segreterie dei partiti.