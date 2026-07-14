Legge elettorale, Forza Italia: "Dopo ampia discussione dai gruppi indicazione per il Sì alle preferenze" | Opposizioni chiedono a Fontana il voto segreto su tutta la riforma

"Forza Italia ha condiviso e continua a condividere l'impianto della legge elettorale, che ha contribuito a scrivere e a migliorare rispetto alla versione iniziale. Non ha sottoscritto la proposta fatta da Fdi, Nm e Udc sui meccanismi per la composizione delle liste, ma, con spirito di collaborazione, voterà a favore dell'emendamento". Lo ha detto durante la riunione del comitato dei nove sulla legge elettorale il deputato di FI, Paolo Emilio Russo. "C'è un problema che riguarda le donne", ha ammesso il leader di Fi Antonio Tajani, rassicurando, però di aver "garantito comunque che le donne avranno ampia rappresentanza nelle liste", come ha dichiarato lui stesso dopo la riunione dei gruppi parlamentari sulla legge elettorale. "Siccome nella legge elettorale" non è garantita la parità di genere, "io come segretario del partito l'ho garantito di fronte ai capigruppo e due vicesegretari del partito, Cirio e Benigni". Le opposizioni, intanto, hanno formalmente chiesto al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che la proposta di legge sia votata integralmente a scrutinio segreto. La richiesta, avanzata dai presidenti dei gruppi del Pd, M5S e Avs, Chiara Braga, Riccardo Ricciardi e Luana Zanella, riguarda tutti gli emendamenti, gli articoli e il voto finale. Nella lettera inviata a Fontana, i capigruppo richiamano gli articoli 51, comma 3, e 49, comma 1, del Regolamento.

