Piccoli pacchi extra-Ue, slitta ancora la tassa

Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Ue. Il governo ha infatti deciso di prorogare di tre mesi, al primo ottobre, l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto 'Infrastrutture' varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla Tav al Pnrr all'Intelligenza artificiale. Nel decreto spazio a "norme già vigenti negli scorsi anni, sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione, a causa di eccezionali ondate di calore".