Ok della Camera al decreto rimpatri volontari, è legge

Ok definitivo della Camera con 147 sì, 93 no e 3 astenuti al decreto rimpatri volontari assistiti. La norma ha corretto l'emendamento inizialmente proposto dal centrodestra al decreto sicurezza che prevedeva un contributo di 615 euro per gli avvocati (attraverso il Consiglio nazionale forense) per l'assistenza alle pratiche di rimpatrio e il rientro effettivo. Il testo approvato prevede il compenso in favore del rappresentante, munito di mandato, che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, a conclusione del procedimento.