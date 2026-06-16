Cresce il fronte delle restrizioni - Il Regno Unito non è il primo Paese a imboccare questa strada. Il modello che oggi ispira il governo Starmer arriva dall'Australia, che nel dicembre 2025 è diventata la prima democrazia occidentale a vietare l'apertura e il mantenimento di account social agli under 16. La legge obbliga piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, Reddit, X e YouTube a verificare l'età degli utenti e a impedire l'accesso ai minori, con multe milionarie in caso di mancato rispetto delle norme. Nei primi mesi di applicazione sono stati chiusi milioni di account riconducibili a minorenni. In Europa, la Francia è stata tra i primi Paesi a introdurre l'obbligo di consenso genitoriale per gli utenti più giovani e continua a chiedere regole più severe a livello comunitario. La Danimarca sostiene una soglia minima di 15 anni, mentre Spagna e Norvegia stanno valutando restrizioni analoghe. Anche la Commissione europea sta lavorando a sistemi comuni di verifica dell'età per rendere più efficace l'applicazione delle norme nei diversi Stati membri.