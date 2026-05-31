I ricercatori dell'università californiana hanno raccolto e analizzato gli studi sperimentali disponibili sulle restrizioni all'uso dei social media tra i giovani, iniziati con il divieto dell'Australia per gli under 16 e in corso di valutazione in diversi Paesi: Francia, Grecia, Spagna, Danimarca, Malesia, Norvegia, India, Egitto, Canada, Turchia e Regno Unito. Diversi esponenti politici sostengono i benefici della riduzione o dell'eliminazione dell'accesso ai social per gli adolescenti, ma gli esperti della Uc Irvine spiegano come le prove disponibili non sono ancora sufficienti a stabilire quali effetti tali divieti possano avere sulla salute mentale dei giovani.