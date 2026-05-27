Bagni gender fluid a scuola, il caso Grosseto riaccende il dibattito sull’inclusione

È bastata una foto gender fluid pubblicata sui social per trasformare dei bagni scolastici in un caso politico nazionale. Alla cittadella dello studente dell’Its Eat Academy di Grosseto, sulle porte dei servizi igienici sono comparsi simboli che vanno oltre le classiche icone maschio-femmina: una sirena, Batman, un alieno, una donna incinta. L’obiettivo dichiarato dalla scuola era semplice: comunicare che quei servizi sono aperti a tutti. Ma la scelta ha acceso lo scontro politico. Esponenti di destra hanno parlato di "ideologia woke" e di "follia gender", mentre la Provincia di Grosseto e i promotori dell’iniziativa hanno difeso il progetto come un messaggio di inclusione e rispetto delle differenze. Il caso, però, va oltre la polemica locale. Dietro quei cartelli si nasconde un dibattito che coinvolge scuole, università e luoghi pubblici in tutta Europa: quello sui cosiddetti bagni gender neutral, o gender fluid.