A Palermo arriva la prima "Gay street" della Sicilia

Palermo inaugura la prima "Gay street" della Sicilia. Succederà il prossimo 1 giugno nel cuore pulsante del quartiere della Vucciria, precisamente in un tratto di via Argenteria.
Nascerà a Palermo la prima "Gay street" della Sicilia
Uno dei quartieri più iconici e rappresentativi della città si appresta così a trasformarsi in un polo di inclusione, popolandosi di attività gay friendly o dedicate esclusivamente alla comunità LGBTQ+. Chi si troverà a percorrere la via, già dai primi di giugno, sarà accolto da uno striscione di benvenuto: "Welcome in the Gay street Palermo!".
I fondatori dell'iniziativa sono il Bunker club di Palermo, l'European gay network di Barcellona, Canal G onlus Italia e lo Stop omofobia center di Palermo. Realtà che hanno trovato subito il sostegno e la collaborazione attiva di tutti i commercianti della zona.
Il fruttivendolo e la frutta con il bollino gay
Nella strada si troveranno una serie di attività gay friendly o esclusivamente rivolte al mondo gay. Tra queste anche una storica rivendita di frutta, uno dei simboli della Vucciria, presente da oltre 70 anni, che proporrà la frutta con il bollino gay, come contributo personale alla nascente Gay street.
Le altre attività
Poi ci sarà il negozio vintage, dove trans e gender potranno realizzare i loro stravaganti outfit. Un'agenzia di viaggi, con escursioni create appositamente per la comunita' Lgbtq+, un laboratorio creativo di abiti. Nella strada ci saranno anche i Librai della Vucciria, una paninoteca che proporrà la Gay street food, una galleria d'arte, due trattorie tipiche Palermitane e tante altre piccole attività che sono in procinto di aprire.
Nella street anche un centro antiviolenza
Ma la via non sarà solo svago e commercio: la strada ospiterà infatti un Gay Point informativo e un centro antiviolenza omofobica, offrendo un presidio fondamentale per il territorio. Gemellata ufficialmente con l'omologa via di Barcellona, la Gay Street di Palermo avrà il suo sito web ufficiale, dove sarà possibile consultare il calendario di tutti gli eventi e le iniziative in programma dal 1° giugno in poi.