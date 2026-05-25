A Palermo arriva la prima "Gay street" della Sicilia

Ma la via non sarà solo svago e commercio: la strada ospiterà infatti un Gay Point informativo e un centro antiviolenza omofobica, offrendo un presidio fondamentale per il territorio. Gemellata ufficialmente con l'omologa via di Barcellona, la Gay Street di Palermo avrà il suo sito web ufficiale, dove sarà possibile consultare il calendario di tutti gli eventi e le iniziative in programma dal 1° giugno in poi.