Catania, gelateria propone il "Pistacchio Gay" e scoppia la polemica

Non sono mancate le critiche degli attivisti e della comunità LGBTQIA+ che hanno evidenziato come l'uso del termine "gay" possa essere superficiale e fuorviante. "Questo Paese continua ad arretrare" ha scritto sui social l'attore e attivista Luigi Tabita condividendo la foto del cartellino col nome del gelato. "Scrivere “Pistacchio Gay” in un luogo come una gelateria, spesso frequentata da bambini e giovanissimi, può alimentare bullismo e stereotipi, soprattutto in una cultura machista come la nostra, che associa il rosa al femminile e lo considera debole". I commenti non si sono fatti attendere e così la vicenda ha aperto una riflessione ampia proprio sul messaggio che passa attraverso il linguaggio.