"Uomini e Donne", Emanuela piange dopo le parole di Federico: "A livello di chimica non è scattato nulla"

"Anche la seconda eravamo a fare l'aperitivo e ti dico: 'Ma io ti piaccio? Fammi capire perché non sento'. E tu hai fatto ancora un'altra volta così", dice Emanuela, e simula con la bocca la smorfia di un bacio. "No, dai - continua -. Il bacio io voglio viverlo bene. Voglio che ti avvicini, giochiamo, l'odore, le cose. Dai, togliamo la bellezza una cosa così bella e intima come può essere il bacio". Ma Federico respinge le accuse: "Guarda che è bello anche divertirsi con una donna. È bello anche metterci un po' di divertimento all'interno di un gesto", dice. Mentre i due discutono e Federico conferma di non voler più continuare la frequentazione a causa di queste "mancanza di chimica", interviene un altro cavaliere, Luca. Prende il microfono e chiede se può iniziare lui una frequentazione con Emanuela, che sorride tra le lacrime e accetta.