"Uomini e Donne", Emanuela piange dopo le parole di Federico: "A livello di chimica non è scattato nulla"

Per la dama si fa avanti un altro cavaliere: Luca chiede di poterla conoscere
"A livello di chimica, purtroppo, non mi è scattato nulla". Con queste parole Federico, nello studio di "Uomini e Donne", decide di interrompere la conoscenza con Emanuela, che non riesce a trattenere le lacrime. La dama, infatti, è risentita per alcune cosa che Federico ha detto e fatto durante l'uscita con lei. Prima fra tutte il fatto che abbia provato insistentemente a baciarla, in un modo, a sua detta, poco delicato.
Attaccato dagli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, Federico prova a giustificare la sua decisione. Ma ricorre a un paragone azzardato: "Ogni volta che si fanno questi discorsi, come Mario con Gemma, noi veniamo etichettati come quelli che sono i carnefici". Ma Gianni interviene: "Non fare paragoni che non stanno nemmeno in terra". La polemica continua perché, stando al racconto Federico, la chimica non sarebbe scattata a causa di un "campanello d'allarme", ossia proprio la reticenza di Emanuela a ricambiare il bacio del cavaliere. Ma per la dama non si tratta di un gesto come un altro, e dice di non aver apprezzato il modo di fare di Federico durante i due appuntamenti.
"Anche la seconda eravamo a fare l'aperitivo e ti dico: 'Ma io ti piaccio? Fammi capire perché non sento'. E tu hai fatto ancora un'altra volta così", dice Emanuela, e simula con la bocca la smorfia di un bacio. "No, dai - continua -. Il bacio io voglio viverlo bene. Voglio che ti avvicini, giochiamo, l'odore, le cose. Dai, togliamo la bellezza una cosa così bella e intima come può essere il bacio". Ma Federico respinge le accuse: "Guarda che è bello anche divertirsi con una donna. È bello anche metterci un po' di divertimento all'interno di un gesto", dice. Mentre i due discutono e Federico conferma di non voler più continuare la frequentazione a causa di queste "mancanza di chimica", interviene un altro cavaliere, Luca. Prende il microfono e chiede se può iniziare lui una frequentazione con Emanuela, che sorride tra le lacrime e accetta.