E' la Giornata contro l'omolesbobitransfobia, un’emergenza invisibile tra abusi e diritti mancati

Le "terapie di conversione" - Secondo Arcigay, nel 2026 l’odio contro le persone LGBTQIA+ in Italia non rappresenta un fenomeno isolato, ma una realtà strutturale e diffusa. Tra gli aspetti più preoccupanti emerge l’utilizzo delle dating app per adescamenti che sfociano in aggressioni, rapine ed estorsioni. Nell’ultimo anno sono stati segnalati almeno 14 casi, fino all’episodio più grave: l’omicidio di una donna transgender ad Alessandria. Anche i dati della European Union Agency for Fundamental Rights evidenziano una situazione critica. Su 4.959 persone LGBTQIA+ intervistate in Italia, una persona su cinque dichiara di aver subito almeno un tentativo di "conversione" del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere; a livello europeo il dato sale a una persona su quattro. Tra le pratiche più diffuse emergono umiliazioni verbali, pressioni da parte della famiglia o di figure religiose e interventi di professionisti della salute mentale. Circa il 30% delle persone coinvolte ha dichiarato di aver acconsentito a intraprendere questi percorsi. Il fenomeno colpisce soprattutto persone transgender e non binary e si sviluppa prevalentemente in contesti familiari, sociali e religiosi.