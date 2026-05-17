E' la Giornata contro l'omolesbobitransfobia, un’emergenza invisibile tra abusi e diritti mancati

Orgoglio LGBTQ, Kate Beckinsale in latex, Heidi Klum tutta dipinta: le star festeggiano il Pride sui social
© instagram | Kate Beckinsale
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Crescono le richieste di aiuto e i casi di violenza: associazioni e osservatori denunciano un fenomeno diffuso, spesso sommerso dalla paura e dal silenzio
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Ogni anno, il 17 maggio si celebra la Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia, una ricorrenza nata per sensibilizzare l’opinione pubblica contro ogni forma di discriminazione e violenza nei confronti delle persone LGBTQIA+. La data non è casuale: il 17 maggio 1990 l’Organizzazione Mondiale della Sanità eliminò l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali, segnando un passaggio storico nel riconoscimento dei diritti civili. Ma nonostante la sensibilizzazione e le denunce le discriminazioni sono ancora presenti.
Aggressioni fisiche e verbali - Nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, episodi di discriminazione, aggressioni verbali e violenze fisiche continuano a colpire molte persone a causa del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere. Secondo i dati di Omofobia.org, sono 2.104 le vittime di omotransfobia emerse in Italia negli ultimi 14 anni (2012–2026), con 171 casi registrati nell’ultimo anno. Oltre la metà dei casi riguarda aggressioni fisiche o omicidi e le persone transgender risultano esposte a un rischio fino a dieci volte maggiore. Le statistiche mostrano che il 71% delle vittime sono uomini, mentre il 16% sono donne. Le donne lesbiche denunciano meno frequentemente, ma spesso subiscono violenza all’interno delle relazioni di coppia, fenomeno che rappresenta circa il 65% dei casi che le riguardano. Gli esperti sottolineano che questi numeri rappresentano soltanto i casi emersi pubblicamente. Il fenomeno reale potrebbe essere molto più ampio, poiché molte persone scelgono di non denunciare per paura, stigma sociale o sfiducia nelle istituzioni.
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Le "terapie di conversione" - Secondo Arcigay, nel 2026 l’odio contro le persone LGBTQIA+ in Italia non rappresenta un fenomeno isolato, ma una realtà strutturale e diffusa. Tra gli aspetti più preoccupanti emerge l’utilizzo delle dating app per adescamenti che sfociano in aggressioni, rapine ed estorsioni. Nell’ultimo anno sono stati segnalati almeno 14 casi, fino all’episodio più grave: l’omicidio di una donna transgender ad Alessandria. Anche i dati della European Union Agency for Fundamental Rights evidenziano una situazione critica. Su 4.959 persone LGBTQIA+ intervistate in Italia, una persona su cinque dichiara di aver subito almeno un tentativo di "conversione" del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere; a livello europeo il dato sale a una persona su quattro. Tra le pratiche più diffuse emergono umiliazioni verbali, pressioni da parte della famiglia o di figure religiose e interventi di professionisti della salute mentale. Circa il 30% delle persone coinvolte ha dichiarato di aver acconsentito a intraprendere questi percorsi. Il fenomeno colpisce soprattutto persone transgender e non binary e si sviluppa prevalentemente in contesti familiari, sociali e religiosi.
I contatti e le richieste di aiuto - Il servizio Gay Help Line e la chat Speakly.org hanno raggiunto oltre 400 mila contatti in vent’anni, di cui 20mila soltanto nell’ultimo anno. Secondo i dati raccolti dal servizio, l’85% delle persone minorenni subisce almeno una forma di violenza, mentre il 40% degli under 26 vive esperienze di maltrattamento dopo il coming out. L’analisi dei vent’anni di attività del contact center mostra che dal 2006 al 2019 i fenomeni discriminatori in famiglia, a scuola e nella società erano progressivamente diminuiti. Dopo la pandemia, però, i casi sono tornati ad aumentare, raggiungendo livelli vicini, e in alcuni casi superiori, a quelli registrati nei primi anni di monitoraggio.
Le iniziative in Italia e nel mondo - In occasione della giornata vengono organizzati incontri, manifestazioni, campagne informative e momenti di riflessione in numerose città italiane ed europee. Monumenti ed edifici pubblici vengono illuminati con i colori dell’arcobaleno per lanciare un messaggio di inclusione e rispetto. Anche scuole, università e associazioni promuovono attività educative rivolte soprattutto ai giovani, con l’obiettivo di contrastare stereotipi e linguaggi discriminatori. La Giornata internazionale contro l’omolesbobitransfobia rappresenta non solo un momento simbolico, ma anche un’occasione per ricordare l’importanza dei diritti umani, della libertà personale e della dignità di ogni individuo. Promuovere una cultura dell’ascolto e del rispetto significa costruire una società più inclusiva, nella quale ogni persona possa sentirsi libera di esprimere sé stessa senza paura di essere giudicata o discriminata.